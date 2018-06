Capello wijst Real Madrid en Spaanse bond terecht: ‘Zo doe je dat niet'

Fabio Capello is niet te spreken over de handelswijze van Real Madrid omtrent het contracteren van Julen Lopetegui. Vlak voor de start van het WK maakte de Koninklijke bekend dat Lopetegui de opvolger van Zinédine Zidane wordt in het Santiago Bernabéu. De Spaanse bond reageerde furieus, daar Lopetegui niet lang geleden zijn contract bij de bond had verlengd tot medio 2020. Ondanks dat het WK op het punt van beginnen stond, koos de bond om hem te ontslaan als bondscoach. Capello vindt ook dat de Spaanse voetbalabond anders had moeten reageren.

“Ik denk dat de Spaanse bond er niet goed aan heeft gedaan om Lopetegui te ontslaan. Dat doe je niet op deze manier”, aldus de ex-trainer van onder meer Real Madrid op de Italiaanse radio, geciteerd door Marca. Capello vindt dat de clubleiding van de Spaanse topclub meer openheid van zaken had moeten geven richting de Spaanse bond. “Real Madrid was arrogant door wel in gesprek te gaan met de trainer, maar het niet te vertellen aan de bond. We weten allemaal hoe Florentino Pérez is. De bond had de bondscoach niet moeten ontslaan.”

Capello ging ook in op de moeizame eerste groepswedstrijd van Brazilië. Zondagavond wist de ploeg van bondscoach Tite niet te winnen van Zwitserland (1-1). Neymar kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. “Hij leek bezorgd over zijn voet”, aldus Capello over de Braziliaan, die aan het einde van het seizoen bij Paris Saint-Germain geblesseerd raakte en nog niet topfit lijkt te zijn. Capello vindt het nog veel te vroeg om Neymar onder de grootste voetballers aller tijden te scharen. “Pelé, Maradona en Messi zijn van een andere planeet. Pelé leidde zijn team, creëerde goals, gaf assists. Dit is iets compleets anders.”