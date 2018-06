‘Bingo’ lonkt voor PSV: ‘Ik schatte hem in op 15 miljoen, dat zal nu 20 zijn’

Hirving Lozano was zondag de gevierde man bij Mexico. De aanvaller van PSV was verantwoordelijk voor het enige doelpunt in het WK-duel met Duitsland (0-1). De goal is zeer gunstig voor de Eindhovense club, stelt Sören Lerby, spelersmakelaar en oud-middenvelder van onder meer PSV: “Het valt natuurlijk wel op als je scoort op zo’n bühne.”

“Iedereen heeft die wedstrijd tegen Duitsland gezien. Als je een goed WK speelt, gaat je marktwaarde omhoog”, vervolgt de Deen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Dat de aanvaller nu tien miljoen euro meer waard is, vindt Lerby onzin. “Ben je gek, zo werkt het toch niet? Hij is uit Mexico naar Nederland gekomen en heeft het hier goed gedaan. Maar het gaat erom of je over een langere periode goed speelt.”

Kees Ploegsma senior, voormalig PSV-manager en zaakwaarnemer, kan zich vinden in de woorden van Lerby. “Eerst kijken hoe hij het de rest van het toernooi doet. Hij heeft bevestigd dat het een mannetje is dat goals kan maken. Zijn waarde zal niet gezakt zijn. Misschien levert hij nu een paar miljoen extra op. Van gekkigheid wordt door clubs van alles gedaan, probeer zijn waarde dan maar eens in te schatten.”

De Eindhovenaren legden vorig jaar circa tien miljoen euro op tafel om Lozano in te lijven. De Mexicaan werd al gelinkt aan meerdere topclubs in Europa en met een succesvol WK hangt een volgende verkoop in de lucht, aldus Ploegsma: “Ik schatte hem voor het WK in op vijftien miljoen euro. Dat zal nu twintig zijn. Voor die jongen is dit een mooie opsteker. Doet-ie het nog een keer, dan zal het wel bingo zijn.”