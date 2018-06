Reus krijgt halfuur tegen Mexico: ‘Ik speel vooral de belangrijkste duels’

Duitsland verloor zondag zijn eerste wedstrijd op het WK door een doelpunt van Hirving Lozano met 0-1 van Mexico, waardoor de regerend wereldkampioen een valse start van het toernooi beleefde. De kritiek op die Mannschaft en bondscoach Joachim Löw was na afloop fors en onder meer Lothar Mathäus opperde dat Marco Reus meer speeltijd had moeten krijgen.

De aanvaller van Borussia Dortmund deed als invaller het laatste halfuur mee en daar bleek van tevoren al over nagedacht: “Omdat we ervan uitgaan dat het toernooi nog heel lang duurt en ik vooral in de belangrijkste wedstrijden zou spelen… Natuurlijk was deze wedstrijd ook belangrijk, maar we hebben een brede selectie waarin iedereen aan bod komt. Daarom is het zo afgesproken”, verklaarde hij na afloop van het duel tegen BILD.

Thomas Müller erkende na afloop dat de druk er bij Duitsland al vol op staat en dat de laatste twee groepsduels tegen Zweden en Zuid-Korea gewonnen zullen moeten worden. De aanvaller van Bayern München denk echter niet dat zijn ploeg met mentale problemen kampt: “We hoeven onze instelling niet te veranderen. Het is niet dat we niet willen, we deden soms gewoon de verkeerde dingen op het verkeerde moment. We leden balverlies op momenten die ons duur kwamen te staan.”

Müller krijgt bijval van Timo Werner, die ervan uitgaat dat het nog steeds mogelijk is om de wereldtitel te prolongeren: “Natuurlijk kunnen we het WK nog steeds winnen. Wij zijn Duitsland, wij willen elke wedstrijd winnen. Dit kan een keer gebeuren, je kan een wedstrijd verliezen. We maakten wat meer fouten dan normaal, daarom heeft Mexico ons verslagen. Je kan beter de eerste wedstrijd verliezen dan de vierde of de vijfde.”