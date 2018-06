‘Vier Premier League-clubs én Spanjaarden azen op Jahanbakhsh’

Alireza Jahanbakhsh staat niet alleen in de belangstelling van Brighton & Hove Albion. De aanvaller, die deze weken actief is in Rusland met de nationale ploeg van Iran, staat ook op de radar van Real Sociedad, meldt Mundo Deportivo maandag. De Spaanse club heeft Jahanbakhsh al meerdere keren bekeken en men is overtuigd geraakt, zo klinkt het.

Jahanbakhsh werd afgelopen seizoen met 21 doelpunten topscorer van de Eredivisie, een gegeven die ook in Spanje is doorgedrongen. Brighton is al meerdere keren gelinkt aan de aanvaller, maar AZ zou hem niet voor minder dan 25 miljoen euro willen laten gaan. Mundo Deportivo meldt dat de Daily Mail heeft geclaimd dat ook Watford, Bournemouth en Burnley interesse hebben.

Naar verluidt zijn de drie laatstgenoemde Engelse clubs bereid tien of elf miljoen euro te bieden voor de Iraans international. Real Sociedad mengt zich nu ook in de strijd om de 24-jarige aanvaller, die tot medio 2020 vastligt in Alkmaar. Real Sociedad werd afgelopen seizoen twaalfde in LaLiga en zou in staat zijn om eveneens miljoenen op tafel te leggen.

Jahanbakhsh, 38-voudig international, maakte in de zomer van 2015 de overstap van NEC naar AZ en was sindsdien goed voor 37 doelpunten en 31 assists in 111 wedstrijden voor de club van trainer John van den Brom. De aanvaller heeft al aangegeven verder te willen kijken: "Ik zal niet jaarlijks topscorer worden in een competitie, dus dit zou het moment voor een transfer kunnen zijn."