Fransen rekken tijd: ‘Het klopt dat ik soms overdrijf, onderdeel van de show’

Frankrijk won zaterdag nipt van Australië. Lange tijd bleef het gelijk opgaan tussen de twee landen, maar een treffer van Paul Pogba, die later door de FIFA werd toegekend aan Australiër Aziz Bechich, zorgde voor de 2-1 zege. In de laatste minuten rekte Frankrijk vaak tijd om de overwinning binnen te slepen, erkent Lucas Hernández tegenover diverse media.

De verdediger ging na de goal in de 80ste minuut veelvuldig naar de grond na het weinige contact met een Australische tegenstander. Hernández heeft er echter geen spijt van. “Het klopt dat er enkele momenten waren dat er sprake was van een overtreding en dat ik het een beetje aandikte”, aldus de stopper van Atlético Madrid, geciteerd door Goal.

“Dat is onderdeel van de show, onderdeel van het spelletje. Het klopt dat ik soms overdrijf, maar dat is ook een deel van mijn karakter. Ik ben gewend dat te doen, zeker als we een voorsprong hebben. De ploeg en ik staan op het punt het duel te winnen, dus is het verspillen van kostbare seconden veroorloofd”, besluit de 22-jarige verdediger.

Frankrijk kwam zaterdag op voorsprong vanaf elf meter. Antoine Griezmann werd naar de grond gewerkt en pas na het zien van de beelden besloot de dienstdoende arbiter over te gaan tot een penalty. Griezmann tekende voor de 1-0, waarna Mile Jedinak de gelijkmaker scoorde. Lang mocht de ploeg van Bert van Marwijk hopen op een gelijkspel, totdat uiteindelijk dus Bechich op ongelukkige wijze de winnende maakte.