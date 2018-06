‘Als ik VAR had beheerd, had Ramos nog geen vijf minuten gespeeld’

Ondanks de roerige voorbereiding die de Spaanse ploeg voor het WK heeft gekend, lijkt de stemming in de spelersgroep opperbest te zijn. Lucas Vázquez en Sergio Ramos, ploeggenoten bij Real Madrid, kunnen het in ieder geval goed met elkaar vinden.

Sergio Ramos keek zondagavond naar de wedstrijd tussen Duitsland en Mexico (0-1). Hij vond een van de videoscheidsrechters verdacht veel op Vázquez lijken en slingerde dat via Twitter de wereld in. De 26-jarige rechtsbuiten reageerde ludiek: “Als ik de VAR een wedstrijd mocht beheren, dan had jij nog geen vijf minuten op het veld gestaan.”

De nationale ploeg van Spanje speelde vrijdag met 3-3 gelijk tegen Portugal en neemt het woensdag op tegen Iran. Het team van interim-bondscoach Fernando Hierro sluit de groepsfase van het eindtoernooi in Rusland af met een duel met Marokko, op 25 juni.

De 32-jarige Ramos maakte tot dusverre drie WK’s en drie EK’s mee. Hij werd in 2010 ten koste van het Nederlands elftal wereldkampioen en stond in 2008 en 2012 eveneens met het goud in zijn handen. Hij debuteerde op achttienjarige leeftijd voor La Furia Roja en staat inmiddels op 153 interlands.