Neymar krijgt tien overtredingen mee: ‘Het wordt bijna normaal’

Neymar kreeg in het duel met Zwitserland tien overtredingen mee en benaderde daarmee het WK-record van Alan Shearer, op wie in 1998 in de wedstrijd tegen Tunesië elf overtredingen werden gemaakt. De aanvaller van Brazilië beklaagde zich na afloop enigszins bij de arbitrage onder leiding van César Arturo Ramos.

“Ik heb er weinig over te zeggen. Het enige wat ik moet doen, is voetballen, of in ieder geval moet proberen te voetballen. Het is aan de scheidsrechter om de overtredingen te zien. Ik denk dat het bijna normaal wordt om zoveel overtredingen te begaan. We moeten daar op gaan letten, maar het is iets normaals aan het worden in het voetbal.”

De Mexicaan Ramos besloot het kopdoelpunt van Steven Zuber, na een duw in de rug van João Miranda, goed te keuren en die beslissing werd ook door de videoscheidsrechter niet teruggedraaid. “Volgens mij was het een overtreding”, aldus Neymar. “Maar het is niet aan mij om erover te praten. Er zijn vier professionals die zich ermee bemoeien, het is hun baan.”

“We verdienden het niet om gelijk te spelen, maar we moeten ons nu verbeteren en kunnen ook beter. Het was een wedstrijd die liet zien dat het voor ons niet makkelijk wordt”, besloot de aanvaller van Paris Saint-Germain. Aanvoerder Marcelo sloot zich bij zijn collega aan: “Miranda? Ik ga niet over de scheidsrechter praten, maar hij zei dat ze het moment zouden terugkijken. Het is geen excuus voor het gelijkspel.”