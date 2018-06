‘Als Sampaoli zo doorgaat, hoeft hij niet meer terug te komen’

Argentinië speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen IJsland en beleefde daarmee een teleurstellend begin van het WK in Rusland. Diego Maradona bekeek de wedstrijd en is uiterst kritisch op Jorge Sampaoli, de bondscoach van la Albiceleste.

“Als hij zo doorgaat, dan hoeft Sampaoli niet terug te komen in Argentinië. Zijn wedstrijdplan was een schande. Hoewel de IJslandse spelers gemiddeld 1 meter 90 waren, namen we al onze hoekschoppen hoog in de zestien. We speelden helemaal geen ‘kort’ voetbal”, zo vertelt de voormalig sterspeler en bondscoach op de Venezolaanse televisie.

“Ik neem de spelers niets kwalijk. Ik wijt het aan een gebrek aan voorbereiding omdat er kennelijk geen enkele voorbereiding is geweest. Je kunt 25 briljante spelers meenemen, maar je moet wel wat met hen doen. We konden zien dat IJsland beter geprepareerd was dan Argentinië en dat is een enorme schande”, aldus Maradona.

Pluisje roept het publiek wel op om achter Argentinië en de strafschop missende Lionel Messi te blijven staan: “Het was ongekend om een Argentinië te zien dat geen enkel antwoord had en met de koppen omlaag voetbalde. Messi was het enige gevaar. Nigeria heeft ervaring en weet hoe men moet counteren en scoren.” Komende dinsdag staan Nigeria en Argentinië in Sint-Petersburg tegenover elkaar.