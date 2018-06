Van der Vaart: ‘We hebben het er weer over, ik heb er al bijna geen zin meer in’

Brazilië liep zondagavond in zijn eerste wedstrijd op het WK in Rusland direct averij op. De gedoodverfde titelfavoriet maakte een lakse indruk tegen Zwitserland en moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling (1-1). Volgens Rafael van der Vaart had Brazilië na afloop echter reden tot klagen over de arbitrage.

Volgens de voormalig international van het Nederlands elftal had de gelijkmaker van de Zwitsers kort na rust niet toegekend mogen geworden, doordat doelpuntenmaker Steven Zuber zich met een duw had ontdaan van directe tegenstander Miranda. "Die Zwitser duwt twee keer. Het is toch ongelooflijk", vertelt hij bij de NOS.

Het doelpunt van Zuber leidde nog wel tot protesten bij de Brazilianen, maar arbiter César Arturo Ramos weigerde, tot grote verbazing van Van der Vaart, de videoscheidsrechter te raadplegen. "We hebben het er weer over, ik heb er nu al bijna geen zin meer in. Waarschijnlijk gaat het elke dag gebeuren. Het is natuurlijk ook een penalty", zegt de middenvelder, refererend naar het appel van Gabriel Jesus een kwartier voor tijd.

De Braziliaanse spits claimde tevergeefs een strafschop na een duel met verdediger Manuel Akanji. "We kunnen heel kort zijn: Brazilië is twee keer genaaid", wordt Van der Vaart aangevuld door analist Hugo Borst. Ook scheidsrechter Bas Nijhuis is kritisch op zijn collega’s van dienst in Rostov. "Ik kon ze de laatste dagen echt steunen, maar vandaag is het een ander verhaal. De scheidsrechter had echt twee keer naar de zijlijn gehaald moeten worden."