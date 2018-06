‘Norwich City accepteert biedingen van 25 miljoen op smaakmaker’

Norwich City heeft aanbiedingen van Southampton en Leicester City geaccepteerd. Die clubs hebben ongeveer 25 miljoen euro exclusief variabelen geboden voor James Maddison en het is nu aan de speler zelf om een knoop door te hakken.

De 21-jarige Maddison heeft volgens Sky Sports een voorkeur voor Southampton en dus lijkt hij de voormalig kampioen van de Premier League een dezer dagen teleur te stellen. De aanvallende middenvelder werd eerder ook gelinkt aan Tottenham Hotspur, Liverpool en kampioen Manchester City.

Maddison, international van Jong Engeland, komt uit de jeugdopleiding van Coventry City en maakte in de winter van 2016 de overstap naar Norwich. Hij werd in 2016 verhuurd aan Aberdeen en keerde in januari 2017 terug op Carrow Road. Het contract van Maddison loopt nog tot medio 2021 door, met een optie op een extra seizoen.

Het talent was dit seizoen in 44 wedstrijden in de Championship goed voor veertien doelpunten en acht assists en werd daarmee de meest waardevolle voetballer van Norwich. De afgelopen maanden berichtten meerdere media dat de club uit Norfolk een vraagprijs hanteert van 23 tot 28 miljoen en nu lijken twee clubs dus aan die vraagprijs te hebben voldaan.