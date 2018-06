Riedewald blikt terug op pijnlijk moment bij Ajax: ‘Dacht dat het verkeerd was’

Jaïro Riedewald verkaste in de zomer van 2017 van Ajax naar Crystal Palace. De verdediger annex middenvelder moest slikken toen de Amsterdammers in een eerder stadium zijn rugnummer 4 afpakten. Riedewald werd het rugnummer 36 aangewezen, wat voor hem een duidelijk signaal was, zo geeft hij aan in het programma Phenoms van FOX Sports.

"Ik meldde me gewoon bij de club", memoreert Riedewald. "Op dat moment had ik nog nummer vier. We deden wat kleine testjes. Er lag een ander nummer klaar. Dat was rugnummer 36. Ik dacht eerst dat het verkeerd was, dus ik liep naar de facilitaire afdeling en zei: 'Volgens mij heb ik de verkeerde kleding gekregen.' Toen zeiden ze: 'Nee, dit is je nieuwe nummer.'"

"Het is raar om te zeggen, maar dat doet best wel pijn." De 21-jarige Riedewald speelde in totaal 93 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdamse club, waarin hij 3 doelpunten en evenveel assists produceerde. Op voorspraak van Frank de Boer, destijds manager van Crystal Palace, maakte Riedewald afgelopen zomer voor negen miljoen euro de overstap naar de Premier League-club, waar hij tot dusver weinig aan spelen toekwam.