Cocu verbaast: ‘Blijkbaar is dit een dusdanige kans voor hem’

Phillip Cocu wordt hevig in verband gebracht met een transfer naar Fenerbahçe. De trainer van PSV kan de Eindhovense club na vijf jaar mogelijk achter zich laten voor een dienstverband bij de Turkse topclub, een overgang die Pierre van Hooijdonk zou verbazen. De voormalig speler van de Gele Kanaries spreekt van 'een verrassende keuze' van Cocu.

"Hij is iemand die, wanneer hij een contract afsluit, zich daar ook wel aan houdt. Maar blijkbaar is dit een dusdanige kans voor hem dat hij heeft aangeven daar gebruik van willen te maken", doelt Van Hooijdonk bij de NOS op het tot medio 2019 doorlopende contract van Cocu in het Philips Stadion. Mocht de trainer alsnog de stap maken, dan komt hij bij een topclub terecht, aldus Van Hooijdonk.

"Het is een absolute topclub, met heel veel mogelijkheden. Maar ook het bekende gekkenhuis waar je als je vier keer verliest meteen naar huis kan. Afgelopen seizoen was, ondanks een tweede plaats en een verloren bekerfinale, een matig seizoen voor Fenerbahçe. Daarom is er ook veel te winnen voor Phillip." Cocu zelf zou naar verluidt wel oren hebben naar een transfer naar Istanbul.

Mark van Bommel wordt alom getipt als opvolger en ook de oud-spits ziet de huidige assistent-trainer van Bert van Marwijk bij Australië het stokje overnemen van Cocu. "Dat is zo klaar als een klontje. Ik heb het idee dat PSV dit allemaal in de gaten had en hierop bedacht is. Ik zou het niet vreemd vinden als straks Van Marwijk naast Van Bommel op de bank zit als assistent."