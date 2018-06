‘Mijn moeder belt elke dag om zeker te zijn dat ik genoeg zonnecrème gebruik’

Trent Alexander-Arnold heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De negentienjarige rechtsback beleefde het afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak in het eerste van Liverpool en dwong met zijn sterke spel zelfs een plek af in de WK-selectie van Engeland. Alexander-Arnold zegt in aanloop naar de eerste wedstrijd van de Engelsen in Rusland, maandagavond tegen Tunesië, veel steun te hebben aan zijn familie.

Zo heeft de jongeling regelmatig contact met zijn moeder. "Ze belt elke dag om zeker te zijn dat ik genoeg zonnecrème gebruik", onthult hij in gesprek met BBC Radio 5 Live. "De hele familie is zo, we houden goed contact met elkaar. Ik bel ze eigenlijk iedere dag wel een aantal keer. Je wil de familie trots maken. Mijn grootste motivatie is om hen trots te zien en met een glimlach."

Alexander-Arnold speelde negen dagen geleden in de oefenwedstrijd tegen Costa Rica pas zijn eerste interland voor Engeland. Bondscoach Gareth Southgate verraste door hem zonder enige interlandervaring op te nemen in zijn 23-koppige selectie voor het WK, maar de verdediger van Liverpool zegt goed opgevangen te zijn in het Engelse kamp, onder anderen door Liverpool-ploeggenoot Jordan Henderson. "Hij is een mentor voor mij. Er is een aantal spelers waar je stilletje bij gaat zitten."

"Henderson is een van de spelers met wie ik de afgelopen twee jaar veelvuldig ben opgetrokken bij Liverpool. Ik heb altijd geprobeerd de dingen die hij doet over te nemen om zo een betere speler te worden", vervolgt Alexander-Arnold. "Ik speel regelmatig een potje tafeltennis met hem, maar ik wil een misverstand de wereld uithelpen: hij vertelde de media gisteren dat hij de kampioen is. Om achter de waarheid te komen, zal je ons beiden echter in een kamer moeten zetten. Ik ben de tafeltenniskampioen", besluit de back.