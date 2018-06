Bezoek aan dolfinarium in Sochi loopt bijna verkeerd af voor Milik

Arek Milik is zaterdag met de schrik vrijgekomen. De aanvaller van Napoli bracht met de nationale selectie van Polen een bezoek aan het dolfinarium in Sochi en kwam daar lelijk ten val. Even werd gevreesd voor zijn deelname aan het WK in Rusland.

Milik gleed uit in een plas en viel, waarbij hij met zijn hand de klap probeerde op te vangen. Poolse media schrijven dat de aanvaller kermde van de pijn en zijn teamgenoten zichtbaar geschrokken waren. Nader onderzoek wees echter uit dat Milik geen breuk in zijn hand heeft, maar ‘slechts’ een kneuzing.

Blessurleed loopt als een rode draad door de loopbaan van Milik, die zowel in oktober 2016 als november 2017 een achterste kruisband scheurde. De 24-jarige Pools international, goed voor veertig A-interlands en twaalf treffers, lijkt de eerste groepswedstrijd tegen Senegal, komende dinsdag, gewoon te halen.