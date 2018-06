‘Sergio Ramos sprak veto uit over komst mogelijke opvolger Zinédine Zidane’

Real Madrid kreeg onlangs van Zinédine Zidane te horen dat de Fransman na drie gewonnen Champions Leagues op rij de deur van het Santiago Bernabéu achter zich dichttrekt, waarna de Koninklijke Julen Lopetegui aanstelde voor het aankomende seizoen. De inmiddels ontslagen bondscoach van Spanje was echter niet de eerste keus, aangezien naast Massimiliano Allegri ook Antonio Conte in beeld zou zijn geweest.

De 48-jarige Italiaan werd vorig jaar nog landskampioen met Chelsea, maar lijkt na een teleurstellend verlopen seizoen inmiddels zijn houdbaarheidsdatum op Stamford Bridge te naderen. Van een overstap naar Madrid kwam het echter niet voor de voormalige coach van onder meer de Italiaanse nationale ploeg en Juventus, aangezien er stemmen uit de kleedkamer tegen de komst van Conte op zouden zijn gegaan.

El País schrijft zaterdag dat Sergio Ramos de drijvende kracht achter het overslaan van Conte is geweest. De aanvoerder van Real zou bij een aantal landgenoten die al onder de trainer hebben gewerkt informatie hebben ingewonnen over diens manier van werken en vervolgens aan Florentino Pérez duidelijk hebben gemaakt dat Conte niet de juiste optie zou zijn voor Real.

De keuze van de Spaanse grootmacht om niet met Conte in zee te gaan stelt Chelsea overigens voor een lastig dilemma. The Blues hadden gehoopt dat Real hun trainer zou oppikken, waarna zij Laurent Blanc of Maurizio Sarri voor de groep konden zetten. Als zij besluiten om hem de laan uit te sturen, moet Conte een jaarsalaris meekrijgen als compensatie.