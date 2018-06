Frankrijk klopt dapper Australië met hulp van doellijntechnologie

Frankrijk is het WK begonnen met een overwinning op Australië. Les Bleus hadden het allesbehalve makkelijk met de ploeg van Bert van Marwijk: alle doelpunten vielen na rust en pas negen minuten voor tijd maakte Paul Pogba het verschil. Daarvoor hadden beide ploegen uit een penalty gescoord. Antoine Griezmann opende de score; Mile Jedinak maakte er 1-1 van, voordat een schot van Pogba net over de lijn zeilde.

Bondscoach Didier Deschamps selecteerde een elftal met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 6 maanden: het jongste Franse elftal in het openingsduel van een WK sinds 1930 (toen 23 jaar en 11 maanden tegen Mexico). Van Marwijk voerde één wijziging door ten opzichte van het elftal dat een week geleden met 1-2 zegevierde over Hongarije. De oefenmeester zal tevreden zijn geweest over het verloop van de eerste helft, want Australië kwam niet in grote problemen.

The Socceroos hielden stand en voetbalden bij tijd en wijle mee met Frankrijk. Het tempo lag bij de Fransen te laag om Australië de wil op te leggen. Wel had doelman Mathew Ryan na zeventien minuten al vier reddingen op zijn naam staan: op dat moment al meer dan elke andere keeper op het WK tot nu toe. De belangrijkste ingreep van de keeper van Brighton & Hove Albion was na twee minuten op een schot van Kylian Mbappé in de korte hoek.

Namens Australië kopte Mathew Leckie over het doel van Hugo Lloris, terwijl Corentin Tolisso het leer na achttien minuten bijna achter zijn eigen keeper werkte. Vlak voor het laatste fluitsignaal van de eerste helft krulde Aziz Behich de bal naast. Australië liet zich dus absoluut niet onbetuigd, maar voor rust werd niet gescoord. De tweede helft vertoonde aanvankelijk hetzelfde patroon als de eerste, maar twee penalty's binnen enkele minuten braken de wedstrijd open.

Allereerst mocht Griezmann aanleggen vanaf elf meter, nadat Josh Risdon contact maakte met het been van de spits. Na het bekijken van de videobeelden kende arbiter Andrés Cunha een strafschop toe; Griezmann zocht met succes de hoek uit. Vervolgens beging Samuel Umtiti een domme handsbal na een voorzet van uitblinker Aaron Mooy, waardoor Jedinak de stand recht mocht trekken vanaf elf meter. Negen minuten voor tijd trok Frankrijk de wedstrijd toch naar zich toe: een inzet van Pogba werd licht van richting veranderd en ging via de onderkant van de lat rakelings over de lijn: 2-1.