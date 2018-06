Spanje sprankelt bij vlagen: ‘Wat voor kampen? We zijn één familie’

Diego Costa was vrijdagavond zeer belangrijk voor Spanje in de eerste wedstrijd van het WK tegen Portugal. De spits van Atlético Madrid maakte twee doelpunten, maar dat was uiteindelijk niet voldoende voor de zege (3-3). Volgens Diego Costa deed la Furia Roja zichzelf tekort met de puntendeling.

"We verdienden de zege. We hadden veruit het meeste balbezit en controleerden de wedstrijd volledig", treurt hij in de Spaanse media. Diego Costa maakte zelf tot tweemaal toe een achterstand van Spanje ongedaan, waarna Nacho de ploeg van Fernando Hierro na een uur voetballen zelfs aan de leiding bracht. Cristiano Ronaldo tekende twee minuten voor tijd met zijn derde doelpunt van de avond echter toch nog voor de 3-3.

Spanje nam afgelopen woensdag plotseling afscheid van bondscoach Julen Lopetegui, maar diens vertrek heeft het zelfvertrouwen van de ploeg niet aangetast, zo stelt Diego Costa. "Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. We moeten op het veld alles blijven geven", vervolgt de spits, die ontkent dat de Spaanse selectie uit elkaar getrokken wordt door diverse kampen. "Wat voor kampen? We zijn één familie."

De geboren Braziliaan is tevreden over zijn eigen spel. Hij kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven onder andere anderen Iago Aspas en Rodrigo en beschaamde het vertrouwen van Hierro uiteindelijk niet. "Ik voelde me de gehele wedstrijd goed. Het is goed dat er discussie is over mijn positie: hoe meer discussie, hoe beter. Ik accepteer alle kritieken, het is normaal wanneer dingen niet gaan zoals we willen. Ik moet gewoon hard blijven werken en verder mijn mond houden."