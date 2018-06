Sánchez denkt terug aan beginfase bij Ajax: ‘Dat vond ik maar niks’

Davinson Sánchez werd in de zomer van 2016 voor vijf miljoen euro overgenomen door Ajax van Atlético Nacional. Een jaar later was de Colombiaanse mandekker al niet meer houdbaar voor de Amsterdammers. Tottenham Hotspur telde na een indrukwekkend seizoen liefst veertig miljoen euro voor hem neer. In het programma Phenoms kijkt de 22-jarige international terug op zijn eerste seizoen in Europa en de interesse van the Spurs die daarop volgde.

Sánchez, tegenwoordig negenvoudig Colombiaans international en aanwezig op het WK, kan zich zijn beginperiode bij Ajax nog goed herinneren. “Mijn eerste wedstrijd met Ajax, speelde ik met het tweede team. Dat vond ik maar niets”, vertelt hij. “Ik had belangrijke aanbiedingen afgeslagen om hier te komen, om hier met het tweede te spelen? Ik zei tegen de trainer: ik ben gekomen voor het eerste. Een week later speelde ik bij het eerste en daar ben ik niet meer weggegaan.”

Ajax bereikte de finale van de Europa League, mede dankzij een imponerende Sánchez. De clubs stonden in de rij en het was Tottenham dat hem wist in te lijven, ook al wilde Ajax hem liever niet laten gaan. “Maar als je een betere optie hebt, ben je in je hoofd al bezig met de volgende stap. Alles staat stil tot je weet of je blijft of gaat. Het hangt allemaal af van die beslissing. Ik ben een stil persoon. Ik hou me op de achtergrond en denk na. Dat heeft gevolgen voor de mensen om me heen.”

Ajax en Tottenham Hotspur vonden elkaar uiteindelijk in een transfersom van veertig miljoen euro. “Het was een recorddeal voor beide teams. Ik ben blij dat ik met Tottenham in de Premier League speel, maar heb ik het nu gemaakt? Nee. Als je zo denkt, zit je fout. Elke stap is belangrijker dan die daarvoor”, aldus Sánchez.