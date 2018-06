‘Hij is nu de sterspeler van Frankrijk zoals Zidane dat in onze tijd was’

Marcel Desailly verwacht tijdens het WK bijzonder veel van Antoine Griezmann. Volgens de oud-verdediger moet de sterspeler van Atlético Madrid de nationale ploeg van Frankrijk bij de hand nemen op het mondiale eindtoernooi in Rusland.

Desailly won het WK in 1998 zelf met Frankrijk, dat destijds op sleeptouw werd genomen door Zinedine Zidane. "Griezmann is de sleutelspeler van Frankrijk. Hij is degene die de dynamiek van de ploeg kan veranderen. Hij kan de aanval voorzien van intensiteit. Griezmann is nu de sterspeler van de ploeg zoals Zidane dat in onze tijd was", vertelt hij aan Omnisport.

Les Bleus zijn als een van de grote titelfavorieten afgereisd naar het WK. Het team van bondscoach Didier Deschamps is ingedeeld in een groep met Peru, Denemarken en Australië. Frankrijk is uit op eerherstel, nadat het twee jaar geleden de EK-titel misliep in eigen land. Ten opzichte van dat toernooi ontbreken onder anderen Anthony Martial en Kingsley Coman in de WK-selectie van Deschamps.

Daarnaast hoefde ook Alexandre Lacazette niet te rekenen op een uitnodiging. "Ik ben het met je eens dat het veel wijzigingen zijn", vervolgt Desailly. "Het is een keuze van de bondscoach. Hij heeft de spelers uitgeprobeerd op het EK en wellicht geconstateerd dat ze niet het niveau hadden wat hij zoekt. Zijn filosofie en speelstijl hebben mogelijk tot die beslissingen geleid."