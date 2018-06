‘Barcelona pislink door controversiële rol Gerard Piqué bij ’La Decisión‘’

Antoine Griezmann maakte donderdagavond wereldkundig dat hij bij Atlético Madrid blijft. Al maandenlang werd de Franse spits gelinkt aan een transfer naar Barcelona, dat bereid was de afkoopclausule van honderd miljoen euro te lichten. Griezmann had na lang nadenken echter de knoop doorgehakt. Barcelona is naar verluidt niet alleen teleurgesteld in het besluit van de aanvaller, maar ook in Gerard Piqué, die een dubieuze rol heeft gespeeld.

Griezmann maakte in de documentaire La Decisión bekend dat hij Atlético trouw blijft. De docu was geproduceerd door Kosmos Studios, opgezet door Piqué. In aanloop naar de uitzending maakte de verdediger van Barcelona reclame voor de documentaire via onder meer Twitter, waarbij Piqué stelde dat de popcorn uit de kast kon worden getrokken.

Ook Samuel Umtiti, die dezelfde zaakwaarnemer heeft als Piqué en tevens ploeggenoot is van Griezmann bij de nationale ploeg van Frankrijk, liet via Twitter weten uit te kijken naar de uitzending. Het bestuur van Barcelona is volgens verschillende Spaanse media, waaronder Sport en AS, absoluut niet gediend van de handelswijze van de twee verdedigers.

Piqué heeft via Twitter al gereageerd op alle commotie en de kritiek die hij krijgt: “Onthoud één ding. Er zullen altijd mensen zijn die kritiek leveren, want alles wat nieuw is, genereert afwijzing. Maar de belangrijkste boodschap die La Decisión heeft, is dat niet alles wat men (de media, red.) verkoopt ook waar is”, besluit de Spaanse verdediger.