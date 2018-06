PSV en hoofd jeugdopleidingen na één seizoen uit elkaar

Er komt per direct een einde aan de samenwerking tussen hoofd jeugdopleidingen Pascal Jansen en PSV, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 45-jarige Jansen heeft zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke voor de academie van de Eindhovenaren achter de rug, maar is tot de conclusie gekomen dat hij liever als trainer actief wil zijn.

“Ondanks dat ik een mooi jaar als hoofd jeugdopleidingen heb gehad, moet ik toch constateren dat het trainerschap, het dagelijks werken met een groep, dichter bij me staat”, zegt Jansen op de website van PSV. Naar eigen zeggen heeft hij hierover gesproken met Marcel Brands en Toon Gerbrands. “Uiteindelijk is ontbinding van mijn contract de uitkomst. Ik dank PSV voor vijf prachtige jaren. Ze hebben me hier de kans gegeven om mezelf te ontwikkelen als trainer en beleidsmaker.”

Jansen was sinds 2013 werkzaam bij PSV, waar hij eerst de Onder-19 en het beloftenteam onder zijn hoede had. Vorige zomer volgde hij Art Langeler op als hoofd jeugdopleidingen van de Eindhovenaren. Eerder werkte Jansen bij Sparta Rotterdam, Vitesse, Al-Wahda, Al-Jazeera en HFC Haarlem. Hij hoopt nu dus weer ergens aan de slag te kunnen gaan als trainer, terwijl PSV op zoek gaat naar een opvolger.

Per 1 augustus moet er een nieuwe hoofd jeugdopleidingen worden aangesteld, zo laat algemeen directeur Gerbrands weten. Het is nog onduidelijk wie de vertrekkende Jansen moet gaan opvolgen bij PSV.