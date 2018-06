‘Fenerbahçe gaat voor Cocu; Van Bommel in beeld als vervanger’

De Telegraaf bevestigt dat Fenerbahçe Phillip Cocu wil overnemen van PSV. De kampioen van de Eredivisie liet donderdagavond aan het Eindhovens Dagblad nog weten niets uit Turkije te hebben gehoord, maar de belangstelling voor de 47-jarige schijnt wel degelijk serieus te zijn.

De Telegraaf schrijft dat de voormalig middenvelder een ‘miljoenensalaris’ kan verdienen in Aziatisch Istanbul, vijf keer meer dan hij in het Philips Stadion opstrijkt. De nieuwe technisch directeur Damien Comolli is erg gecharmeerd van Cocu en beschouwt hem als ‘een van de beste Nederlandse coaches’.

Cocu heeft bij PSV nog een contract tot medio 2019 en een vertrek zou ongelegen komen, maar aan de andere kant hebben de Eindhovenaren een eventuele vervanger klaarstaan. Mark van Bommel, die momenteel met Australië op het WK is, heeft zijn diploma’s binnen en zou het stokje kunnen overnemen.

beIN Sports maakte reeds melding van de interesse in Cocu en Dirk Kuyt zou in beeld zijn om als assistent-trainer mee te komen naar de Ülker Arena. Cocu liet in mei nog weten dat hij waarschijnlijk niet nog jaren bij PSV blijft: “Er komt een moment dat een andere club langskomt”, zo werd hij geciteerd.