Golovin: ‘Ik ben vereerd door de belangstelling van Juventus’

Aleksandr Golovin stond al in de belangstelling van Juventus en zette zichzelf donderdag nadrukkelijker in de etalage. De middenvelder blonk uit tegen Saudi-Arabië, gaf twee assists en nam het laatste doelpunt voor zijn rekening. Na afloop vroegen Sky Italia en Ansa hem naar de interesse uit Turijn.

“Voor nu wil ik mij alleen maar focussen op het WK en op Rusland, maar ik ben natuurlijk vereerd en verheugd door de belangstelling van Juventus. Maar ik wil nu een goed WK draaien. Wie mijn favoriete speler van Juventus is? Ze zijn allemaal goed, maar Paulo Dybala is de beste. Hij heeft veel creativiteit en is mijn favoriet.”

Over de 5-0 zege was Golovin logischerwijs te spreken: “Het was belangrijk om te winnen, dit geeft ons in psychologisch opzicht vertrouwen.” Tijdens de persconferentie van Stanislav Cherchesov werd de bondscoach opgebeld door Vladimir Poetin. De president feliciteerde Cherchesov met de zege en drukte hem op het hart om vooral zo door te gaan.

Golovin is blij dat de president zich betrokken voelt met de nationale ploeg, vertelt hij aan Championat: “We waren erg blij dat de president aanwezig was. Hij gaf een goede speech voor de wedstrijd en de opening van het toernooi. Dit is belangrijk voor ons en het hele land. De supporters hebben ons ook geholpen, zo willen we graag doorgaan.”

Volgens Mediaset is het overigens vrijwel zeker dat de 22-jarige Golovin naar Juventus vertrekt, want men berichtte woensdag dat de clubs een akkoord hebben bereikt over een transfersom van twintig miljoen euro. De strateeg van CSKA Moskou wordt in Turijn gezien als de opvolger van Miralem Pjanic, die in beeld zou zijn bij onder meer Real Madrid, Barcelona en Manchester City. Golovin ligt nu nog vast tot medio 2021.