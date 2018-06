‘Ik heb wel contact met Ziyech, maar ik word niet gepest, absoluut niet’

Anwar El Ghazi kijkt uit naar de wedstrijden die Marokko gaat spelen op het WK. De tweevoudig international van het Nederlands elftal is vooral benieuwd hoe Hakim Ziyech het gaat doen. De twee waren voormalig teamgenoten bij Ajax en spreken elkaar nog regelmatig. El Ghazi is niet jaloers dat zijn vriend op het wereldpodium te zien zal zijn.

“Ik heb wel contact met Ziyech, maar ik word niet gepest. Absoluut niet”, doelt de aanvaller van Lille bij Bureau Sport op de afwezigheid van Oranje op het WK. “Zij zijn ook met hun eigen voorbereiding bezig, dan hebben ze het niet over mij.” El Ghazi weet dat Marokko zich in een lastige groep bevindt met Spanje, Portugal en Iran. Toch ziet de aanvaller Ziyech wel uitgroeien tot een van de smaakmakers van het WK.

“Absoluut, zeker weten. Ik heb met hem samengespeeld, het is echt een nuchtere jongen. Hij komt in de media natuurlijk over alsof het een moeilijke jongen is, maar hij heeft gewoon overal maling aan. Zo is hij nou eenmaal en daarom gaat hij ver komen. Ik denk en hoop dat hij echt gaat schitteren”, zegt El Ghazi, die heeft meegekregen dat de middenvelder van Ajax geliefd is in Marokko.

"Ziyech is absoluut populair in Marokko. Iedereen scandeert zijn naam en is groot fan van hem. Toen hij een keer niet werd opgeroepen, maakten fans ruzie met spelers en de trainer (Hervé Renard, red.), omdat ze het er niet mee eens waren. Hij is heel geliefd daar. Qua populariteit gaat hij richting Badr Hari (kickbokser, red.)", besluit El Ghazi.