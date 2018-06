Mourinho wijst outsider aan: ‘Goede groep met jonge, maar ervaren spelers’

Spanje, Brazilië, Duitsland en Frankrijk worden over het algemeen beschouwd als de grote kanshebbers om met de Coupe Jules Rimet als winnaar van het WK aan de haal te gaan, maar een aantal outsiders hopen zich eveneens nog in de strijd te kunnen mengen. José Mourinho denkt dat Engeland weleens zou kunnen gaan verrassen en heeft hoge verwachtingen van the Three Lions.

“Ze hebben een goede groep met jonge, maar ervaren spelers. Ze spelen allemaal in de meest competitieve competitie ter wereld, de Premier League, en ze spelen daar allemaal voor de beste teams. Veel van de spelers hebben ook ervaring in de Champions League, wat natuurlijk voetbal op hoog niveau is. Ik denk dat ze indruk zullen gaan maken”, legde hij uit tijdens een vragensessie.

Mourinho zal tijdens het WK vooral letten op de spelers die hij bij Manchester United onder zijn hoede heeft, waaronder Jesse Lingard: “Hij is een ondeugende, maar grappige jongen. Hij is die grappige jongen die verder de rest van de klas niet stoort. Hij is de leuke jongen die nog steeds door één deur met de leraar kan. Hij is degene die ervoor zorgt dat alles werkt, die op het goede moment positief is en de klas aan het lachen maakt.”

“Dat creëert een goede sfeer en dat is iets wat je altijd in je klas wilt hebben, ik ben zelf ook leraar geweest en ik weet wat dat inhoudt. Wij houden van de grappenmaker die de rest niet stoort en iedereen blij maakt. We houden niet van de ondeugende jongens die voor afleiding zorgen terwijl ze zelf aan het leren zijn”, legt hij uit. Engeland begint zijn WK maandag met een wedstrijd tegen Tunesië en treft daarna nog Panama en België.