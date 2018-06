Xavi zeer kritisch: ‘Zijn besluit kwam ongelegen en onverwachts, gehaast’

Julen Lopetegui werd woensdagavond ontslagen door de Spaanse bond (RFEF). De voormalig bondscoach van Spanje, komend seizoen de trainer van Real Madrid, werd razendsnel vervangen door Fernando Hierro, die eerst als technisch directeur aanwezig was in Rusland. Xavi is van mening dat de bond in deze kwestie goed heeft gehandeld.

Het persbericht van Real dat Lopetegui vanaf komend seizoen de scepter zwaait bij de Koninklijke kwam voor de Spaanse bond als een verrassing, zo claimt men. Voorzitter Luis Rubiales gaf aan pas vijf minuten van tevoren op de hoogte te zijn van de volgende stap van Lopetegui. Xavi zegt dat Rubiales goed heeft gehandeld: "De bond is belangrijker dan welk individu dan ook."

"Ik ben niet de persoon om commentaar te geven of Lopetegui de juiste keuze is voor Real. Maar het was niet het ideale moment om het bekend te maken. Het besluit van Lopetegui kwam op mij over als ongelegen en onverwachts. Het was gehaast, een verrassing voor iedereen", aldus de voormalig middenvelder van Barcelona in gesprek met Marca.

"Rubiales heeft gekeken naar het belang van de RFEF en die moet altijd voorop staan", vervolgt Xavi, die niet verwacht dat de Spaanse ploeg nu geen kans meer maakt op de WK-titel: "Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar deze spelers hebben al van alles meegemaakt. Leiderschap genoeg met Sergio Ramos, Gerard Piqué en Andrés Iniesta. Het is niet de meest ideale situatie, maar dit kan er ook voor zorgen dat er nu meer een team staat."