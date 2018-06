Lucius vertrekt noodgedwongen bij PSV: ‘Ik vond het jammer’

Theo Lucius was afgelopen seizoen werkzaam als assistent bij PSV Onder-14, maar de oud-verdediger heeft van zijn werkgever te horen gekregen dat de samenwerking deze zomer tot een einde komt. De club heeft duidelijk gemaakt dat er geen plek meer voor hem is op de Herdgang, waardoor hij noodgedwongen de overstap maakt naar FC Eindhoven.

“Ik vond het jammer en heb met ontzettend veel plezier gewerkt bij de jeugdopleiding van PSV. Daarbij had ik ook het gevoel dat er een klik was met de andere trainers. Helaas is het hoofd jeugdopleidingen (Pascal Jansen, red.) dan toch tot deze beslissing gekomen”, legt hij uit aan het Eindhovens Dagblad. “In de toekomst kunnen de dingen misschien ooit weer veranderen. Ik blijf altijd een speciaal gevoel houden bij PSV en ben enorm trots op mijn periodes in Eindhoven.”

Lucius was als voetballer tussen 1998 en 2006 actief in het Philips Stadion en won onder meer vier landstitels en een KNVB Beker met PSV. Ook deed hij in 2005 mee in de halve finale van de Champions League. Bij FC Eindhoven, dat hem meteen oppikte toen duidelijk werd dat hij moest vertrekken, gaat hij als assistent aan de slag bij de Onder-17 en Onder-19-elftallen.