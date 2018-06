Clubs vallen bij bosjes in Rusland: ‘Het is een grote tragedie’

PERM - De kosten van het organiseren van het WK zijn opgelopen tot ruim 11,8 miljard euro, meldde The Moscow Times vorige week vrijdag. Daarmee is het toernooi in Rusland het duurste WK aller tijden. Daarmee is niet gezegd dat de clubs in de competities van het gastland eveneens voldoende te besteden hebben. Sterker: vier verenigingen uit de eerste twee afdelingen hebben zich vanwege financiële problemen moeten terugtrekken. Een van die clubs is Amkar Perm.

Door Gijs Freriks

Mogelijk faillissement

Amkar heeft ‘onvoldoende kunnen garanderen’ dat men de ‘aanzienlijke schulden’ tijdig kan wegwerken en heeft daarom geen licentie ontvangen, bevestigde Evgeni Letin woensdag tegenover Championat. Hij is lid van de licentiecommissie van de Russische voetbalbond RFU. Amkar handhaafde zich via de play-offs op het hoogste niveau, maar zal na de zomer noch in de Premjer Liga (RPL) noch in de Football National League (FLN) uitkomen. Op 18 juni beslist men of men een doorstart gaat maken op het derde niveau of dat men het faillissement aanvraagt, zo verklaarde Amkar in een statement.

De spelers kregen afgelopen weekeinde reeds te horen dat Amkar geen licentie zou krijgen. “We hebben een sms’je gekregen van de club dat we op zoek kunnen naar een nieuwe club. Het is jammer dat er in Perm niet meer zal worden gevoetbald”, vertelde de 35-jarige verdediger Dmitri Belorukov zaterdag aan Sport Dag na Dag. Amkar is na bekerwinnaar Tosno en de tweedeklassers Kuban Krasnodar en Volgar alweer de vierde club die er niet in is geslaagd om een licentie te bemachtigen. In de achtergrond van het WK is dat bepaald geen goede reclame voor het Russische voetbal.

De laatste opstelling van Amkar Perm, tegen Tambov (0-1 winst).

In de FNL, het tweede niveau van de voetbalpiramide, degraderen normaal gesproken de nummers zestien, zeventien, achttien, negentien en twintig. Dat waren dit seizoen Zenit Sint-Petersburg-2, Rotor Volgograd, Luch-Energiya, Tyumen en Fakel Voronezh. Deze clubs blijven echter állemaal in de FNL spelen. Want: Tosno, Kuban en Volgar verdwijnen en twee clubs die juist recht hadden op promotie naar de FNL, Ararat Moskou en Sakhalin, hebben om uiteenlopende redenen afgezien van deze promotiemogelijkheid. Van alle clubs die zich hebben moeten terugtrekken, is Amkar verreweg de bekendste.

AC Milan

Amkar werd opgericht in de winter van 1994. De naam van de club verwijst naar de oprichter van de club, de kunstmestfabriek van de stad. ‘Am’ staat voor ammoniak en ‘kar’ slaat op ‘carbamide’, een versluierde term voor de chemische stof ureum. De zwartrode clubkleuren zijn overgenomen van het tenue van AC Milan, maar zo succesvol als de Italianen zijn de Russen nooit geweest. Amkar eindigde slechts één keer in de top zeven van de Premjer Liga en speelde in 2009/10 twee UEFA Cup-voorrondewedstrijden tegen Fulham. Amkar pakte behoudens de kampioenschappen in de derde en tweede afdeling nooit een serieuze prijs.

Bij de krasno-chernye speelden voetballers als Vladimir Gabulov, Konstantin Paramonov, Konstantin Zyryanov, Georgi Peev en Konstantin Paramonov. Met 424 wedstrijden kwam voormalig verdediger Aleksei Popov het vaakst uit voor Amkar. De recordhouder baalt dan ook van de huidige situatie: “Het is een grote tragedie dat er geen professioneel voetbal meer zal zijn in Perm. Niet alleen voor mij, maar ook voor de fans, voetballers, trainers en ander personeel. Dit is een groot verlies”, vertelde hij aan Championat. Amkar is een club die deels wordt gefinancierd door de staat, maar de regering van de kraj Perm kampt zelf met grote financiële problemen. Volgens Sport-Express is het verwachte begrotingstekort voor 2018 ruim twaalf miljoen euro.

Vladimir Poetin

De regionale autoriteiten hebben derhalve besloten om te bezuinigen op Amkar. Sportminister Oleg Glyzin kondigde die maatregel in december al aan. Hij zei dat ‘commerciële projecten’ als voetbalclubs zelf hun broek zouden moeten kunnen ophouden. Ook omdat de kraj van plan is om te investeren in de ontwikkeling van jeugdsport, kan Amkar er niet langer blindelings van uitgaan dat men in geval van nood een beroep kan doen op extra gemeenschapsgeld, zei Glyzin. “Oftewel: we moeten ons afvragen wat belangrijker is: goede sportfaciliteiten voor de bevolking of hebben we miljoenen over voor de salarissen van buitenlandse voetballers, functionarissen en trainers, ten koste van de belastingbetalers? Nou, ik wist het wel…”

In een poging de club te redden, zette de directie Amkar voor twee miljoen euro te koop. Er werd onderhandeld met investeerders uit Nizhny Novgorod en Kaliningrad, maar er kon geen akkoord worden bereikt. De fanatieke achterban was ten einde raad en besloot een open brief te schrijven naar president Poetin: “Het verlies van Amkar zal een onherstelbaar verlies zijn en zal funest zijn voor de ontwikkeling van de jongere generatie (…) De club is niet alleen de directie en het team, maar ook de toeschouwers in het stadion, de moeders, vaders, grootmoeders en grootvaders van jonge jongens en meisjes die op binnenplaatsen tegen een bal schoppen. Veel mensen in ons land kennen onze stad en regio dankzij Amkar.”

“Amkar is geen fabriek of een stad, maar is het uithangbord van de hele regio. Voetbal is hier als een kleine vakantie die het dagelijkse leven van dit grijze fabrieksstadje opfleurt. Laat ons niet zakken!”, viel er onder meer te lezen. Van het Kremlin hoorde men echter niets. De plek van Amkar in de Premjer Liga zal waarschijnlijk worden ingenomen door Anzhi Makhachkala, dat via de play-offs was gedegradeerd naar de FNL. Ondertussen doet het hardnekkige gerucht de ronde dat Amkar zich volgende week inderdaad bankroet zal laten verklaren om een doorstart te maken met Zvezda Perm. Deze club was de voorloper van Amkar, maar werd in 1996 opgeheven, drie jaar na de oprichting van Amkar. Met Zvezda zou ‘Amkar’ op het derde niveau, de Tweede Divisie Centraal, kunnen beginnen.

Zvezda Perm

Die plannen voor Zvezda lagen er sowieso al. Oud-voetballers van Amkar, onder wie Paramonov en recordhouder Popov, bevestigden vorige week namelijk dat zij een jeugdploeg willen oprichten om die mee te laten spelen in de Tweede Divisie Centraal. “We hebben maar één doel: voetbal. We willen het voetbal in de regio Perm verder ontwikkelen en stellen daarom voor om een nieuw team te creëren voor Zvezda, met lokaal talent. Voor de spelers van deze ploeg zou hun periode bij Zvezda de brug kunnen zijn tussen jeugdvoetbal en professioneel voetbal.” Gouverneur Maxim Reshetnikov steunt de plannen van de beoogde trainers Popov en Paramonov, maar het is nog onduidelijk of het voor de regio financieel haalbaar is om Zvezda mee te laten draaien in de Tweede Divisie.

“We liepen al een jaar met dit idee rond en hebben onze plannen voorgelegd aan de gouverneur. We hebben berekend wat voor budget we minimaal nodig hebben en hoeveel personeel aangenomen moet worden om een selectie te formeren en om een professionele club op te bouwen”, aldus Popov tegen Kommersant. Volgens voormalig Amkar-voorzitter Valery Chuprakov heeft Zvezda een budget nodig van 1,6 tot 2,0 miljoen euro, maar zal het moeilijk worden om door te stoten naar de FNL. “Je moet een plan maken voor, laten we zeggen, twintig jaar. Je moet namelijk een geheel nieuwe opleiding neerzetten en hebt mensen nodig die de club jarenlang willen helpen om Zvezda nieuw leven in te blazen.” Om kans te maken op Premjer Liga-voetbal, heeft Zvezda volgens Chuprakov een begroting van 13,5 miljoen euro én veel geduld nodig. “Zoiets kost vijf tot tien jaar.”