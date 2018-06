Mitchell Dijks gaat onder vleugels van Filippo Inzaghi werken in Italië

Filippo Inzaghi is de nieuwe trainer van Bologna. De werkgever van Mitchell Dijks heeft de voormalig aanvaller gestrikt tot de zomer van 2020, zo laat de club weten in een statement. Inzaghi wordt donderdag gepresenteerd in Stadio Renato Dall'Ara.

Lang heeft Inzaghi niet naar een nieuwe werkgever hoeven zoeken. Maandag werd duidelijk dat het aflopende contract van de trainer bij Serie B-club Venezia niet werd verlengd. Er gingen al enkele weken geruchten over een overstap naar Bologna. Dijks liet in een uitzending van Bij Andy in de Auto al doorschemeren dat Inzaghi zijn trainer zou worden, al was het nieuws toen nog niet officieel.

Inzaghi wordt de opvolger van een andere AC Milan-legende. Roberto Donadoni was tot vorige maand de trainer van Bologna en loodste de club naar de vijftiende plaats. Hij stond in totaal drie jaar aan het roer bij i Rossoblu. Inzaghi, die in de zomer van 2015 werd ontslagen als trainer van Milan, was de afgelopen weken druk met de strijd om promotie met Venezia. In de halve finale van de nacompetitie ging het mis tegen Palermo.

“We hebben alles gedaan wat we konden en hebben bijzondere resultaten geboekt. Ik ga nu nadenken over wat ik wil doen", vertelde Inzaghi maandag. "Ik heb enkele aanbiedingen ontvangen, maar heb altijd gezegd dat ik wilde wachten tot na de play-offs. Ik weet niet of ik naar de Serie A ga, maar weet wel dat mijn jongens die kans verdienden. Ik bedank hen, de fans en de voorzitter.”