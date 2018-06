‘Financial Fair Play-regels dreigen streep door avontuur Buffon te zetten’

Gianluigi Buffon kondigde enkele weken geleden zijn afscheid bij Juventus aan, maar de veertigjarige doelman liet toen doorschemeren nog niet te weten of hij ook definitief met pensioen zou gaan. Verschillende clubs meldden zich vervolgens bij de transfervrije keeper en Paris Saint-Germain was de afgelopen tijd het meest concreet en zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben weten te bereiken met de 176-voudig international van Italië.

L’Équipe meldt woensdag echter dat het nog maar de vraag is of les Parisiens kunnen voldoen aan de eisen van Gigi. De UEFA heeft onlangs in het kader van de transfers van Neymar en Kylian Mbappé een onderzoek naar de financiële handel en wandel van de Franse topclub geopend en zou PSG kunnen straffen wegens het niet voldoen aan de eisen voor Financial Fair Play.

De Franse sportkrant schrijft dat een van de sancties zou kunnen zijn dat de club geen nieuwe spelers mag inschrijven voor het nieuwe Champions League-seizoen en een nieuwe kans om het miljardenbal te winnen vormt voor Buffon een van de belangrijkste redenen om voor een avontuur in het Parc des Princes te kiezen. De doelman stond met La Vecchia Signora drie keer in de finale van het belangrijkste Europese clubtoernooi, maar wist er geen enkele te winnen.

De kans dat Buffon bij de kampioen van Frankrijk aan de slag gaat als hij enkel in de Ligue 1 mag keepen lijkt dan ook klein en het is nog niet duidelijk wat de doelman zal besluiten te doen als PSG als optie wegvalt. L’Équipe verwacht dat de Parijzenaars later op de woensdag of uiterlijk donderdag uitsluitsel van de UEFA krijgen.