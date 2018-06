Verenigde Staten, Mexico en Canada organiseren WK van 2026

De Verenigde Staten, Mexico en Canada organiseren het WK van 2026. Het 'United'-bid heeft meer stemmen vergaard dan het bid van Marokko, zo maakt wereldvoetbalbond FIFA bekend. Woensdag werd gestemd tijdens een congres in Moskou. Het wordt de eerste keer dat een WK in drie verschillende landen wordt georganiseerd.

Het bid van de Noord-Amerikaanse landen kreeg uiteindelijk 134 stemmen, terwijl Marokko er 65 verzamelde. De KNVB zal de uitkomst betreuren, want voorzitter Michael van Praag maakte dinsdag bekend dat Nederland op het bid van Marokko zou stemmen. Van Praag voelde 'loyaliteit' met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en noemde het een 'sportieve en een een morele verplichting' om voor het Afrikaanse land te stemmen.

Beide bids probeerden middels speeches en video's hun hun kandidatuur op het laatste moment nog te promoten tijdens het congres. Zeven FIFA-leden onthielden zich van stemming: de vier kandidaat-landen en vier gebieden die onder het bestuur vallen van de Verenigde Staten: Guam, Puerto Rico, Amerikaans Samoa en de Maagdeneilanden. Voor de VS wordt het de tweede keer in 32 jaar dat het land een WK mag organiseren.

Binnen de FIFA werd het 'United'-bid sterk geprefereerd boven dat van Marokko. Het WK in de Noord-Amerikaanse landen zou de wereldvoetbalbond naar verwachting 9,3 miljard euro opleveren, terwijl een WK in Marokko minder lucratief zou zijn (5,1 miljard euro). Marokko wees op de 'fanvriendelijke' ticketprijzen, die in contrast stonden met een verwachte gemiddelde prijs van liefst 365 euro voor een wedstrijdticket in de VS, Mexico en Canada.