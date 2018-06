‘Spaans bondscoach Lopetegui vertrekt dag voor start WK’

De Spaanse voetbalbond heeft een persconferentie belegd voor 11.30 uur. Bondscoach Julen Lopetegui en bondsvoorzitter Luis Rubiales zullen achter de tafel plaatsnemen en volgens diverse media, waaronder Marca, SPORT, Mundo Deportivo, is het mogelijk dat Lopetegui vertrekt.

Real Madrid maakte dinsdag bekend dat Lopetegui na het WK voor drie seizoenen aan de slag gaat in het Santiago Bernabéu en de timing van die aankondiging, twee dagen voor de start van het eindtoernooi in Rusland, maakte Rubiales naar verluidt ‘furieus’ en ‘diep overstuur’. Bovendien had Lopetegui zijn contract bij de RFEF 21 dagen geleden nog verlengd.

Rubiales zou van mening zijn dat het groepsproces onherstelbaar is verstoord en wil de 51-jarige Lopetegui derhalve vervangen. Albert Celades, de coach van de beloften van La Furia Roja, en Fernando Hierro, de sportief directeur van de voetbalbond, worden als opvolgers genoemd. De namen van Luis Enrique en Míchel zingen eveneens rond.

Rubiales vloog dinsdag na een FIFA-congres in Moskou door naar het trainingskamp van Spanje in Krasnodar. Op de vraag of Lopetegui de bondscoach blijft, zei hij toen: “Dit is niet het moment om te praten, maar we zullen een beslissing nemen die het beste is voor de groep. We zullen verantwoordelijk handelen”, zo werd de preses geciteerd.