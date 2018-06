BILD: Duits international wordt nieuwe doelman van Arsenal

Bernd Leno wordt de nieuwe doelman van Arsenal. BILD pakt woensdag uit met het bericht dat de 26-jarige doelman van Bayer Leverkusen zo goed als zeker naar de club uit Londen vertrekt en dat de deal ‘binnenkort’ wereldkundig wordt gemaakt.

Leno had een gelimiteerde transfersom van twintig miljoen euro in zijn contract staan, maar die clausule was slechts geldig tot 30 april. Die Werkelf kan nu dus vragen wat men wil, maar neemt naar verluidt genoegen met een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro. De zesvoudig international van Duitsland ligt nu nog tot medio 2020 vast in Leverkusen.

Leno, die in 2012 overkwam van VfB Stuttgart, moet in het Emirates Stadium de concurrentie aangaan met onder anderen Petr Cech. In dienst van Bayer Leverkusen kwam hij tot dusverre tot 304 wedstrijden en daarin kreeg hij 378 doelpunten om de oren. Leno hield honderdmaal zijn doel schoon.

Bayer Leverkusen heeft reeds ingespeeld op het vertrek van Leno, want men verzekerde zich eind mei van de diensten van Lukas Hradecky. De Slowaakse Fin loopt uit zijn contract bij bekerwinnaar Eintracht Frankfurt en was derhalve transfervrij op te halen.