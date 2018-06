Vidal onthult ‘droomclub’: ‘Als ze me willen contacteren: hier ben ik’

Arturo Vidal wordt de laatste maanden in verband gebracht met een vertrek bij Bayern München. Verschillende topclubs uit de Premier League en Serie A zouden geïnteresseerd zijn in de middenvelder van der Rekordmeister. Vidal laat echter weten dat hij een transfer naar Flamengo ambieert.

“Ik houd van Flamengo, ik ben ook erg goed bevriend met Renato Augusto”, zegt de mannetjesputter op het YouTube-kanaal van Flamengo. “Hij is een geweldige vriend van mij. Hij heeft het met mij altijd over de club en de fans. Ik zou graag willen dat ik in zulke energie ga spelen. Spelen voor Flamengo, in de Maracana, is een droom voor mij.”

“Als ze me willen contacteren: hier ben ik. We kunnen dan echt alles winnen”, aldus Vidal, die onder meer op de radar zou staan van Valencia, Napoli en Internazionale. Eerder werd de Chileen ook gelinkt aan Liverpool, Chelsea en Manchester United. De honderdvoudig international ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij de Duitse topclub.

“Iedereen weet dat ik nog een jaar vastlig bij Bayern. Ik weet wat ik waard ben en blijf kalm. Ik heb ook veel aanbiedingen gehad”, zei Vidal eerder. De 31-jarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2015 voor Bayern, nadat de club ruim 37 miljoen euro overmaakte aan Juventus. In Beieren heeft Vidal vele prijzen gewonnen, waaronder drie keer achter elkaar de landstitel.