‘Cristiano Ronaldo nog bozer na ‘bespottelijk’ aanbod Real Madrid’

Cristiano Ronaldo bereidt zich momenteel met de Portugese selectie voor op het naderende WK, maar de de aanvaller lijkt met zijn gedachten niet enkel bij het toernooi in Rusland te zijn. De 33-jarige superster wordt de afgelopen weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid en Marca schrijft maandag dat beide partijen een onherstelbare breuk naderen.

Ronaldo verlengde in november 2016 voor het laatst zijn contract bij de Koninklijke en verdient nu naar verluidt een kleine 420 duizend euro per week, aanzienlijk minder dan Lionel Messi (570 duizend euro per week) en Neymar (615 duizend euro per week) zouden opstrijken bij respectievelijk Barcelona en Paris Saint-Germain. De ster van Real Madrid kreeg eerder dit seizoen de verzekering van voorzitter Florentino Pérez dat dit rechtgetrokken zou worden, maar is vooralsnog niet tevreden over de aanbiedingen van de Champions League-winnaar.

De Spaanse sportkrant weet te melden dat Real Ronaldo inmiddels een nieuw aanbod heeft gedaan, dat door de Portugees echter als ‘bespottelijk’ is beoordeeld en hem nog bozer heeft gemaakt. Volgens Marca naderen de onderhandelende partijen het moment dat een definitieve breuk onafwendbaar is en denkt Real er voor het eerst serieus over na om afscheid te nemen van zijn sterspeler.

Eerdere geruchten lieten al doorschemeren dat Real tweehonderd miljoen euro wil ontvangen voor de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or en de club zou dat bedrag weer kunnen gebruiken om Neymar los te weken bij PSG. De plannen van Real om Neymar terug te halen naar Spanje zouden overigens ook een van de redenen voor de toenemende onvrede bij Ronaldo zijn, aangezien hij de obsessie van Pérez om Neymar naar het Santiago Bernabéu te halen ziet als een nieuw teken dat hij niet genoeg gewaardeerd wordt.