Waterreus ergert zich aan Karius: ‘Slechts de föhn in zijn hand ontbrak’

Met twee kapitale blunders had Loris Karius een behoorlijk aandeel in de nederlaag van Liverpool in de Champions League-finale tegen Real Madrid (3-1). Voorafgaand aan de doelpunten liep de Duitse sluitpost een hersenschudding op. Ronald Waterreus stelt in zijn column in de Limburger dat het wel meeviel met die hersenschudding.

“Kijkt u gerust de finale eens terug. Tussen die ketsers door maakt Karius geweldige reddingen. Dat lukt je echt niet met een hoofd dat bonkt alsof je de avond ervoor een fles jenever achterover hebt geslagen”, schrijft de oud-doelman. Waterreus ergert zich aan de slachtofferrol van Karius. “In feite laat Karius zien dat hij niet om kan gaan met tegenslag. Sterker: Met zijn aanstellerige gemiep bewijst hij dat hij dat hij mentaal niet geschikt is om op het absolute topniveau te keepen.”

“En dat het volkomen terecht is dat de Duitse bondscoach Joachim Löw hem niet geselecteerd heeft”, vervolgt Waterreus. Karius maakte na afloop zijn excuses aan de fans van Liverpool, maar Waterreus vond dat weinig oprecht. “Daarvoor was zijn gedrag na afloop over the top. Zag hem lopen met die betraande ogen van 'm, theatraal 'sorry' zeggend.”

“Met dat staartje dat te perfect in model zat. Met die verzameling hippe polsbandjes om zijn onderarmen. Passend bij de tattoo’s, die onberispelijk onder zijn korte keepersmouwtjes uitstaken. Slechts de föhn in zijn hand ontbrak”, besluit de voormalig sluitpost.