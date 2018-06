Alisson wil snel duidelijkheid scheppen: ‘Er wordt met Roma aan gewerkt’

Alisson Becker wil nog voor de start van het WK duidelijkheid scheppen over zijn toekomst. De Braziliaanse doelman wordt na een succesvol seizoen met AS Roma in verband gebracht met verschillende Europese topclubs. Alisson hoopt op korte termijn uitsluitsel te geven over zijn sportieve toekomst, maar benadrukt dat hij zich volledig focust op het WK met Brazilië.

“Wat ik graag zou willen is dat alles duidelijk is voor de start van het WK”, gaf de keeper zondagavond aan in gesprek met na afloop van de met 0-3 gewonnen vriendschappelijke interland in en tegen Oostenrijk. “Samen met Roma wordt er gewerkt aan een aantal mogelijkheden.”

Of zijn toekomst in Rome ligt, of ergens anders, laat Alisson in het midden. “Om eerlijk te zijn heb ik de onderhandelingen en verantwoordelijkheid overgelaten aan mijn zaakwaarnemer”, klinkt het. “Als er geen oplossing is voor de openingswedstrijd tegen Zwitersland, dan moet het wachten tot na het WK. Mijn gedachten en focus zijn voor de volle honderd procent bij de Braziliaanse ploeg.”

Tot slot werd Alisson, die tegen Oostenrijk een basisplaats kreeg en ook op het WK de eerste doelman lijkt te zijn, gevraagd of de geruchten over de interesse van Liverpool en Real Madrid op enige waarheid zijn berust. “Er zijn een aantal mogelijkheden en samen met Roma werken we daaraan, altijd met respect voor de club. In de komende week zullen we zien wat er gaat gebeuren.”