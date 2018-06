Martínez tipt: ‘Ze kunnen één van de verrassingen van het WK worden’

Voor België staat maandagavond de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK op het programma. De Rode Duivels nemen het in Brussel op tegen Costa Rica en bondscoach Roberto Martínez verklapt dat Youri Tielemans en Leander Dendoncker in dit duel in ieder geval in actie zullen komen, omdat zij in de vorige oefenduels met Portugal (0-0) en Egypte (3-0) geen speelminuten kregen.

“We blijven verder werken met dezelfde basisploeg, maar het klopt dat zij nog minuten tegoed hebben. Elke speler moet voor het WK eens op het veld staan en dus zullen Tielemans en Dendoncker maandag zeker spelen tegen Costa Rica”, wordt Martínez geciteerd door Het Laatste Nieuws. De bondscoach van België heeft geen updates over Vincent Kompany, die aan het herstellen is van een liesblessure. Het is ook nog onduidelijk of Thomas Vermaelen tijdig fit zal zijn voor het WK.

“De situatie blijft dezelfde. We wachten tot 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama om te zien wie welke rol krijgt toebedeeld. Het klopt wel dat er positieve signalen zijn. Thomas en Vinnie werken goed en zijn deel van de groep”, vervolgt de keuzeheer van de Rode Duivels. Martínez zal in het duel met Costa Rica vasthouden aan zijn driemansdefensie. “We weten goed genoeg hoe we kunnen overschakelen naar vier man achterin, dus ik denk niet dat we dat nog moeten proberen. Wel wil ik extra speelminuten schenken aan Dedryck Boyata.”

Martínez verwacht op het WK veel van Tunesië, tegen wie België het in de groepsfase opneemt. Het Afrikaanse land verloor zaterdag met 0-1 van Spanje. “Ik heb de wedstrijd gezien en voor mij is het geen verrassing dat Tunesië het zo goed heeft gedaan. In mijn ogen verdienden ze zelfs de overwinning. Ze hebben Spanje verplicht om hun tactische systeem om te gooien. Er zit echt veel beweging in hun 4-3-3 en daarnaast creëren ze ook veel diepgang.”

“Dat bewezen ze met hun gelijkspel tegen Portugal (2-2, red.). Nee, voor mij was Spanje-Tunesië eerder een bevestiging van wat ik al wist en dat is dat Tunesië één van de verrassingen van dit WK kan zijn”, concludeert Martínez. België opent het WK volgende week maandag met een wedstrijd tegen Panama. Naast Tunesië en Panama nemen de Rode Duivels het in de poulefase verder op tegen Engeland.