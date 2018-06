Dolberg: ‘De blessure kwam aan als een extra trap in mijn noten’

Kasper Dolberg had geen rekening gehouden met zijn plek in de WK-selectie van Denemarken. De aanvaller werd een week geleden geselecteerd door bondscoach Åge Hareide, mogelijk omdat Nicklas Bendtner afhaakte met blessureleed. Dolberg snakt naar speelminuten, nadat hij het seizoen bij Ajax grotendeels doorbracht op de bank of in de lappenmand.

"Het was moeilijk te bevatten", vertelt de spits bij BT over zijn plek in de selectie. "In de paar uur na de bekendmaking was ik een beetje in de war. Het besef begint nu langzaam in te dalen. Ik had het niet durven hopen, maar het is heel cool." Dolberg blikt terug op een moeizaam seizoen. Hij geeft toe dat zijn start 'slecht' was, waardoor hij in de pikorde werd gepasseerd door Klaas-Jan Huntelaar. In december 2017 liep Dolberg een serieuze voetblessure op.

"De blessure kwam aan als een extra trap in mijn noten", geeft Dolberg toe. "Het was een zwaar seizoen, maar dat is misschien wel goed. Ik heb liever nu een dergelijk seizoen dan over vijf jaar. Ik weet niet of ik het afgelopen seizoen zo snel mogelijk moet vergeten. Ik ben ervan overtuigd dat ik er ook lering uit kan trekken, maar het is inderdaad niet een seizoen dat ik nog eens wil meemaken. In die zin wil ik dus verder."

Dolberg deed zaterdag in de tweede helft mee tegen Mexico (2-0 zege). Hij strijdt met Nicolai Jörgensen om de spitspositie. "Ik heb niet veel wedstrijden gespeeld en dat wil ik wel. Ik mis het enorm. Als het lukt tijdens het WK, dan kan het niet beter worden voor mij", aldus de aanvaller van Ajax. Bondscoach Hareide ziet dat Dolberg 'vol energie' zit. "Dat komt waarschijnlijk omdat hij niet zoveel heeft gespeeld. Hij oogt niet zo vermoeid als sommige andere spelers. Hij deed het goed in Stockholm (0-0 tegen Zweden, red.) en traint ook goed."