‘Casemiro is een van de besten, zo niet de beste op zijn positie’

Gilberto Silva maakte in 2002 verrassenderwijs deel uit van de WK-selectie van Brazilië en speelde uiteindelijk iedere minuut op het gewonnen toernooi. Hij 'droeg de piano waar Ronaldo, Ronaldinho en Rivaldo op konden spelen', schreef magazine Veja destijds. Gilberto Silva ziet Casemiro nu eenzelfde rol vervullen in het elftal van Brazilië, nadat de positie van verdedigende middenvelder jarenlang anders werd ingevuld.

Casemiro lijkt zich te mogen opmaken voor een rol als basisspeler op het WK. De 23-voudig international, die voor het eerst deelneemt aan een mondiale eindronde, speelde negentig minuten tegen Kroatië (2-0) en heeft zondag ook een basisplaats tegen Oostenrijk. Hij speelt in het Ernst Happelstadion kort voor een viermansverdediging, bestaande uit Danilo, Thiago Silva, Miranda en Marcelo. Het lijkt op de rol die Gilberto Silva had. "Sinds ik ben gestopt als voetballer, hebben alle spelers op die positie bij Brazilië de rol anders ingevuld."

"Alle respect voor de spelers die daar hebben gespeeld, maar hun stijl was compleet anders. Op een gegeven moment stonden Paulinho en Ramires er samen, terwijl zij dezelfde speelstijl hebben. Ze hebben allebei nooit dicht tegen de verdediging aan gespeeld", vertelt de oud-speler van onder meer Arsenal, die Casemiro ziet als 'een van de beste, zo niet de beste verdedigende middenvelder ter wereld'. "Nu hebben ze met Casemiro iemand die op zijn positie blijft en de achterste vier beschermt."

"Dat biedt ruimte voor de aanvallende spelers", analyseert Gilberto Silva in gesprek met Sky Sports. "Paulinho komt daardoor ook vrij. Hij kan meer aanvallen. De combinatie tussen die twee werkt goed. Het is positief voor Brazilië dat Paulinho aanvallender kan spelen, want hij is erg goed als hij in het zestienmetergebied staat om een voorzet binnen te werken." Volgens de 93-voudig international van Brazilië is het bieden van steun aan de voorhoede een essentieel onderdeel van de rol als verdedigende middenvelder bij Brazilië.

"Het was voor mij makkelijk. Ik begreep al gauw op welke positie ik moest spelen. Ik moest hard werken, want ik was niet zo goed als Ronaldinho, Rivaldo en Ronaldo", erkent Gilberto Silva. "Maar ik had wel verdedigende kwaliteiten. Ik had er geen moeite mee om veel meters te maken, omdat ik wist dat we konden vertrouwen op de jongens voorin. Hoe je een goede 'pianodrager' wordt? Je moet je rol in het elftal begrijpen. De jongens die een wedstrijd kunnen beslissen, lopen voorin. Jij moet op de plek staan om de aanvallen van de tegenstander in de kiem te smoren en je moet steun bieden aan de spelers voorin en de spelers achter de aanvallers."