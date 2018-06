Guardiola sluit terugkeer uit: ‘Het is voor mij klaar bij Barcelona’

Josep Guardiola ziet zichzelf niet terugkeren als trainer bij Barcelona. De 47-jarige oefenmeester zwaaide tussen 2008 en 2012 de scepter in Camp Nou en reeg daar de prijzen aaneen. Hij werkte daarna drie seizoenen bij Bayern München en heeft sinds 2016 de leiding bij Manchester City, waarmee Guardiola afgelopen seizoen overtuigend kampioen van Engeland werd.

In gesprek met TV3 zegt de Spanjaard geen terugkeer in Barcelona te ambiëren. "Als trainer is het voor mij klaar bij Barcelona. Ik ben niet meer dezelfde persoon en ik word ook niet meer op dezelfde manier gezien bij de club", stelt Guardiola. Hij spreekt desondanks van een 'fantastische tijd' bij Barcelona. In 2008 werd hij, na slechts een seizoen ervaring als trainer bij Barcelona B, aangesteld als opvolger van Frank Rijkaard.

"Het was een fantastische tijd. Het was wij tegen de rest van de wereld. We deden het, met Tito (Vilanova, red.)", blikt Guardiola terug. "We hadden een paar fantastische spelers, een jonge voorzitter (Joan Laporta, red.) en we hadden Txiki Begiristain bij de club. We hadden een generatie van brutale voetballers en we hadden met Lionel Messi de beste speler ter wereld. Alles kwam samen."

Toch besloot hij na vier seizoenen om te vertrekken en een sabbatical te nemen. Hij had 'geen kracht' meer over, verklaart Pep. "Ik werd moe van het werk. Nu ik zie hoe het Barça zonder mij af gaat, denk ik niet dat het een slechte beslissing was. Ik geloof dat Barcelona nog steeds het beste team ter wereld is", aldus Guardiola, die zichzelf ook geen voorzitter ziet worden bij Barcelona. "Nee, ik ben een trainer en daar ben ik goed in. Je kunt niet alles worden. Als ik stop als trainer, vind je mij op de golfbaan."