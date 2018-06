Kolderiek misverstand tussen Jones en Sainsbury wordt Van Marwijk niet fataal

Bert van Marwijk heeft de voorbereiding op het WK afgesloten met een bizarre overwinning. De bondscoach van Australië zag zijn ploeg op een 0-1 voorsprong komen op bezoek bij Hongarije, maar vlak voor tijd betekende een eigen doelpunt van Trent Sainsbury de 1-1. In de blessuretijd maakte echter ook Hongarije een eigen doelpunt: 1-2.

Met de 0-0 ruststand mocht Van Marwijk zich gelukkig prijzen. Hongarije kreeg de beste kansen in de eerste helft, al liet ook Australië zich niet onbetuigd. Zo mikte Robbie Kruse hoog over na een vlijmscherpe, lage voorzet. De grootste mogelijkheid van het eerste bedrijf was voor László Kleinheisler, die profiteerde van balverlies van voormalig PEC Zwolle-verdediger Sainsbury. Kleinheisler las de situatie goed, nam de bal over en vuurde op de lat. Er bleven kansen komen voor Hongarije: zo moest Josh Risdon de bal vlak voor rust van de lijn halen.

In de slotfase van de eerste helft was Hongarije een stuk sterker dan Australië. The Socceroos hadden het een stuk moeilijker dan tijdens het oefenduel met Tsjechië (4-0) van ruim een week geleden. In het tweede bedrijf maakte Brad Jones zijn entree als vervanger van Mathew Ryan. Het bleef voor Australië moeilijk om een opening te vinden. Pas halverwege de tweede helft moest Dénes Dibusz voor het eerst een serieuze redding verrichten, na een poging van invaller Jackson Irvine.

Uiteindelijk zou Irvine wel de assist geven bij het openingsdoelpunt van mede-invaller Daniel Arzani, die op het moment van de goal pas een minuut op het veld stond. Arzani, met zijn negentien jaar de jongste speler op het WK in Rusland, trok vlak buiten het strafschopgebied naar binnen en plaatste de bal met zijn rechtervoet in de verre hoek: 0-1. De zege leek daarmee binnen, maar twee minuten voor tijd kopte Sainsbury zeer ongelukkig in eigen doel na een misverstand met Jones. In de blessuretijd trok Australië de wedstrijd alsnog naar zich toe, doordat ook Tamás Kádár zijn eigen doelman passeerde.