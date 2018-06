‘Kongolo maakt na akkoord transfer van twintig miljoen euro’

Terence Kongolo blijft waarschijnlijk in de Premier League actief. Goal meldt dat AS Monaco en Huddersfield Town een akkoord hebben bereikt over een transfersom voor de verdediger. Kongolo maakt voor twintig miljoen euro de overstap en dat bedrag kan door variabelen verder oplopen.

France Football maakte maandag melding van de onderhandelingen en stelde dat Huddersfield maximaal twintig miljoen wilde betalen voor de man die sinds januari reeds in het John Smith’s Stadium speelde. De 24-jarige Kongolo kwam tot zeventien wedstrijden voor Huddersfield en daarin scoorde de linkspoot niet.

De viervoudig international van het Nederlands elftal vertelde in mei nog dat hij geen trek heeft om op de bank te zitten bij AS Monaco: “Daar hebben we geen tijd voor. Ik moet minuten gaan maken. Ik zie wel hoe het loopt bij Monaco. Het belangrijkste is dat je stappen blijft maken in je carrière. Ik ben fysiek sterker geworden.”