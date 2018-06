‘Ik heb twee goede seizoenen gedraaid, daardoor ben ik opgevallen bij Ajax’

Ajax versterkte zich donderdag met Anass Salah-Eddine, die AZ inruilt voor de Amsterdammers en zich volgend seizoen aan zal sluiten bij Ajax Onder-17. Voor de zestienjarige linkervleugelverdediger komt er met zijn overstap een droom uit, aangezien hij geboren werd in de hoofdstad van Nederland en al van jongs af aan fan is van zijn nieuwe werkgever.

“Het voelt natuurlijk geweldig om bij deze club te tekenen, ik droomde er altijd al van om bij Ajax te tekenen. Ik kijk Ajax altijd op tv, en ik ben heel blij”, reageert hij vrijdag via de officiële kanalen van de club. “Ik heb twee goede seizoenen gedraaid bij AZ, daardoor ben ik blijkbaar opgevallen bij Ajax. Ik heb mij goed ontwikkeld, en via mijn zaakwaarnemer heb ik te horen gekregen dat Ajax interesse had. Ik was toen heel erg blij, en ik had mijn keuze snel gemaakt.”

Salah-Eddine omschrijft zichzelf als een opkomende vleugelverdediger, die eventueel ook centraal achterin of op het middenveld uit de voeten kan. Saïd Ouaali, hoofd jeugdopleiding van Ajax, ziet in de jonge linksback ook een moderne verdediger, die aanvallend zijn steentje bij kan dragen: “Anass heeft bij AZ nationaal en internationaal laten zien dat hij een goede voetballer is. Ik denk dat hij een toegevoegde waarde is voor Ajax Onder-17.”