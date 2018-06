Club Brugge bereikt akkoord met NEC en heeft Groeneveld binnen

Arnaut Groeneveld vervolgt zijn carrière in België. NEC meldt donderdag dat de Nederlandse jeugdinternational is verkocht aan Club Brugge. Welk bedrag de Belgische topclub betaalt voor de aanvaller is niet bekend, maar wel laat de club uit de Jupiler League weten dat het bedrag middels een bonusconstructie kan oplopen. Ook is er een doorverkooppercentage opgenomen in de verbintenis van de 21-jarige Groeneveld, die in 2016 door NEC werd overgenomen van PSV.

Groeneveld is met succes medisch gekeurd en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract in Brugge, zo maakt Blauw-Zwart bekend via de officiële kanalen. Met dertien doelpunten en zeventien assists heeft de linksbuiten een uitstekend seizoen achter de rug. “Ik ben echt héél blij dat ik naar Club kan komen. Ik had heel wat aanbiedingen, maar heb bewust gekozen voor Club Brugge”, laat Groeneveld weten op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “De historie en resultaten van het afgelopen seizoen waren al mooi, maar ik heb enkele wedstrijden kunnen zien en was echt onder de indruk van de fans."

NEC raakt Arnaut Groeneveld kwijt aan Belgisch kampioen Club Brugge! De jeugdinternational heeft een vierjarig contract in België getekend. #clubbrugge #nec #nijmegen #groeneveld 711 Likes, 9 Comments - Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Instagram: "NEC raakt Arnaut Groeneveld kwijt aan Belgisch kampioen Club Brugge! De jeugdinternational heeft..."

“De afgelopen periode was er vanuit binnen- en buitenland interesse voor Arnaut, die zich het afgelopen jaar geweldig heeft ontwikkeld bij NEC”, reageert technisch directeur Remco Oversier, die spreekt van ‘een flinke transfersom’. “Voor Arnaut is dit een mooie vervolgstap in zijn carrière en we zijn uiteraard hartstikke trots op het feit dat hij vanuit ons de stap maakt naar een absolute topclub in België. Dit is een groot compliment voor onze staf, die Arnaut zijn kwaliteiten verder hebben ontwikkeld, maar ook zeker voor onze scouting, die hem in 2016 naar de club hebben gehaald.” Na Ruud Vormer en Stefano Denswil is Groeneveld de derde Nederlander in de selectie van de Belgische kampioen voor volgend seizoen.