Ballack begrijpt niets van Löw: ‘Ik zie geen sportieve redenen erachter’

Joachim Löw heeft besloten Leroy Sané niet mee te nemen naar het WK en dat heeft voor veel commotie gezorgd in Duitsland. De aanvaller van Manchester City leek het eindtoernooi in Rusland te halen na een uitstekend seizoen in Engeland, maar de bondscoach gaf de voorkeur aan Julian Brandt van Bayer Leverkusen. Michael Ballack kan de beweegredenen van Löw totaal niet begrijpen.

Ballack liet op Twitter al weten dat het besluit om de Jongste Beste Speler van afgelopen seizoen van de Premier League te passeren voor onnodig veel druk op de schouders van Löw zorgt en tegenover Sport1 benadrukt de oud-middenvelder dat de keuzeheer een fout maakt. "Ik zie geen sportieve redenen erachter", aldus de voormalig Duits international.

Löw legde onder meer uit dat Sané bij Duitsland nog geen 'gearriveerde speler' is, maar Ballack vindt dat een onjuiste redenering. "Hij heeft al zijn kwaliteiten laten zien. Hij had met zijn vaardigheden dit WK op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Sané was vorig seizoen uitgeroepen tot de Beste Jonge Speler in Engeland! Ik had me erop verheugd om een dergelijke speler te zien voetballen op dit toernooi."