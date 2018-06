De Bruyne vol ongeloof over WK-absentie: ‘Je begrijpt: ik heb hem hoog zitten’

Leroy Sané maakt geen deel uit van de WK-selectie van Duitsland die door bondscoach Joachim Löw is samengesteld. De trainer legde uit dat de keuze uiteindelijk op Julian Brandt van Bayer Leverkusen is gevallen. Kevin de Bruyne begrijpt niet waarom zijn teamgenoot bij Manchester City niet afreist naar Rusland.

"Ik heb nog niet met Leroy gesproken, het is net gebeurd. Ik wil hem wat ruimte geven, want ik geloof niet dat hij dacht dat hij niet bij de selectie zou zitten", zegt de Belgisch international in gesprek met Perform. "Voor mij was hij afgelopen seizoen de beste jonge speler over de hele wereld, dus je begrijpt: ik heb hem hoog zitten."

"Uiteindelijk weet ik niet wat er in Duitsland is gebeurd. Misschien was er een issue tussen die twee. We zullen het waarschijnlijk nooit weten", besluit De Bruyne. Löw stelde dat Sané het af moest leggen tegen de rest: "Leroy is een gigantisch talent en hij zal er in september weer bij zijn. Maar bij de nationale ploeg is hij nog geen gearriveerde speler. Dat heeft hier wellicht de doorslag gegeven."

Sané reageerde op social media sportief op het besluit van Löw om hem niet mee te nemen naar het WK: "Bedankt iedereen voor alle bemoedigende berichten. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet zal deelnemen aan het WK, maar ik moet deze beslissing accepteren. Ik zal alles geven om sterker terug te komen! Ik wens de ploeg alle succes in Rusland. Pak die titel!"