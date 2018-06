Argentinië ziet vanwege spanningen af van duel: ‘Messi, kom niet!’

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Argentinië en Israël, die voor zaterdagavond 20.35 uur op het programma stond, is geannuleerd. De Argentijnse voetbalbond heeft daar volgens persbureau NA toe besloten omdat men niet het idee heeft dat de veiligheid van de spelers en de supporters gewaarborgd kan worden.

De selectie van bondscoach Jorge Sampaoli zou ook een bezoekje brengen aan de Klaagmuur, een gedeelte van de muur in de oude stad Jeruzalem, maar ook die trip staat niet langer op de agenda. Het duel zou gespeeld worden in het Teddy Stadion in de buurt Malha, waar een Palestijns dorp in 1948 werd vernietigd tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog.

Jibril Rajoub, de voorzitter van de Palestijnse voetbalbond, riep Arabische en islamitische voetbalfans op om shirts en foto’s van Lionel Messi te verbranden: “Messi, kom niet! Vergoelijk het gezicht van racisme niet”, voegde Rajoub er zondag aan toe. Eerder liet Knessetlid Yousef Jabarin ook al weten dat de wedstrijd niet zou moeten doorgaan.

“Ik hoop echt dat de relevante instanties in Argentinië opnieuw beoordelen of de wedstrijd kan doorgaan.” Volgens Jabarin mogen Messi en co ‘niet blind zijn voor Palestijnse slachtoffers’. Alle twintigduizend kaartjes voor het duel in Jeruzalem waren overigens binnen twintig minuten uitverkocht. Argentinië begint op 16 juni met een wedstrijd tegen IJsland aan het WK in Rusland.