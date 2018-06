Ajax verkozen boven Feyenoord: ‘Betere club en jeugdopleiding’

Jurriën en Quinten Timber hopen in de komende jaren veel stappen te kunnen maken, zodat een vaste plek in Ajax 1 realiteit gaat worden. De zestienjarige tweelingbroers, die onlangs met Nederland Onder-17 Europees kampioen werden, zeggen op de site van de Amsterdammers dat ze in 2014 bewust voor Ajax gekozen hadden.

Destijds besloten de broertjes Feyenoord achter zich te laten voor Ajax. “We hebben allebei voor onszelf de knoop doorgehakt om naar Ajax te gaan”, vertelt Quinten, die graag zo lang mogelijk met zijn broertje samenspeelt. “Een keuze voor de betere club en jeugdopleiding. Het is fijn dat we op één lijn zaten, want we willen samenspelen zolang het kan.”

De droom is om samen in het grote Oranje te acteren: "Samen in een team is ook gewoon het leukst. We krijgen elkaar altijd scherp, dat krijgt verder niemand op die manier voor elkaar. Het is makkelijk om hard naar elkaar te zijn", aldus Jurriën. Quinten vult aan: "We horen ook vaak dat we de nieuwe broertjes De Boer zijn. Dan lachen we, maar stiekem denken we: we zijn gewoon de nieuwe Timbers."