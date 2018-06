Transfer Magallán ‘ligt stil’: ‘We hopen dat Ajax op ons wil wachten’

Ajax heeft Lisandro Magallán al medisch gekeurd en de contracten liggen klaar, maar toch moeten de Amsterdammers geduld hebben met het presenteren van de verdediger. Daniel Angelici, voorzitter van Boca Juniors, heeft tegenover FOX Sports Argentina bevestigd dat de transfer vertraging heeft opgelopen. De Argentijnse topclub wil eerst een vervanger aantrekken.

Pas nadat Boca Juniors een vervanger heeft gevonden, mag Magallán naar Ajax vertrekken. “Totdat we een vervanger hebben gevonden, ligt de transfer van Magallán stil”, aldus Angelici. “Het sportieve heeft bij ons prioriteit, niet het economische. We hopen dat Ajax op ons wil wachten. We gaan proberen een verdediger te vinden die Magallán kan vervangen. Daarna zien we wel verder. We moeten niet proberen iemand te verkopen als we nog geen vervanger hebben voor dezelfde positie.”

Volgens Argentijnse media zou Ajax Boca Juniors een ultimatum hebben opgelegd. De club zou maandag hebben aangegeven binnen 72 uur duidelijkheid te willen hebben. Wanneer Boca de deal blijft vertragen, zou Ajax de deal afzeggen. Eerder werden Ajax en Magallán het al eens over een contract tot medio 2023.